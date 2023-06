De onderzoeksrechter liet dinsdag een zeventiger uit Lummen aanhouden nadat hij geprobeerd had een 66-jarige vrouw te vermoorden. Dat gebeurde in het appartement van het slachtoffer in Heusden-Zolder. Buurvrouw Vera was getuige van de moordpoging en richtte zich zelfs even tot de man. “Zijn stoppen waren helemaal doorgeslagen.”