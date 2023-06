Rijkste Belg is in één dag tijd nog 640 miljoen euro rijker geworden

© Getty Images via AFP

Het aandeel van de Amerikaanse restaurantketen Cava Group is op de eerste beursdag bijna verdubbeld. De koersopstoot levert de Belgische miljardair Eric Wittouck, de meest vermogende Belg, zowat 640 miljoen euro op.

Donderdagavond ging het aandeel van Cava Group op Wall Street voor 43,78 dollar over de toonbank, een stijging van ongeveer 99 procent tegenover de intekenprijs van 22 dollar. Daarmee wordt de falafelketen gewaardeerd op 4,9 miljard dollar.

De grootste aandeelhouder van het bedrijf is Artal, de Luxemburgse holding van de Belgische familie Wittouck heeft meer dan een kwart van de deelbewijzen in handen, zowat 32 miljoen stuks. De Tijd schrijft dat de koersopstoot ertoe leidt dat het vermogen van de familie Wittouck met ongeveer 700 miljoen dollar, ofwel zo’n 640 miljoen euro, is toegenomen.

LEES OOK. Eric Wittouck is de nieuwe ‘Rijkste Belg’. U kent hem niet? Dat heeft hij het liefst

Een eerdere raming van de website De Rijkste Belgen wees uit dat de meeste vermogende familie van het land meer dan 10,8 miljard euro zou hebben vergaard, al verwerpt de familie Wittouck die berekening. De investering in Cava Group zou hun fortuin vlot boven de kaap van 11 miljard euro tillen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eric Wittouck is een telg van een oude Brusselse familie met een fameuze pedigree in de politiek en de industrie. Grootvader Paul startte aan het einde van de 19de eeuw de suikerindustrie in ons land op, en lag mee aan de basis van wat toen nog de Sucrerie Tirlemontoise – Tiense Suiker – heette.

Nadat de familie fortuin maakte met suikerklontjes kon Eric Wittouck zijn rijkdom opkrikken dankzij Invus, een private equity-bedrijf uit New York dat investeerde in onder meer Weight Watchers en Blue Buffalo Pet Products, een Amerikaanse producent van biologische dierenvoeding.

LuxLeaks en Panama Papers

Tot 2014 was er niet veel meer dan dat bekend over de uiterst discrete Eric Wittouck. Maar toen gooiden LuxLeaks en de Panama Papers roet in het eten. Dat eerste onderzoek bracht een heus spinnenweb van bedrijfjes aan het licht die banden hadden met postbusbedrijven in belastingparadijzen als Bermuda, Hongkong, Gibraltar en de Britse Maagdeneilanden.

In de Panama Papers dook Wittoucks naam dan weer op in een fiscale constructie rond de aankoop van een luxejacht in 2010: de 49 meter lange Exuma, bouwjaar 2010, kostprijs 18 miljoen euro.

LEES OOK. De Belg die in alle stilte een miljardenimperium uit de grond stampte