Pro League reageert op nieuwe wet voetbalveiligheid: “Stap in goede richting maar ook gemiste kans om verder te gaan”

Gisterenavond werd in het federale parlement de aangepaste wet op de voetbalveiligheid goedgekeurd. Dit betekent een volgende stap in Samen voor Veilig Voetbal, het traject rond voetbalveiligheid dat in september 2021 werd opgezet door de voetbalactoren (Pro League, KBVB), de overheid (de Minister van Binnenlandse zaken en de administratie Binnenlandse Zaken) en de politiediensten.

De hervorming van de voetbalwet volgt op de maatregelen vanuit het voetbal, die in mei 2022 werden voorgesteld en bij aanvang van het seizoen 2022-2023 ingingen. Zo namen het voetbal en de clubs proactief hun verantwoordelijkheid met verschillende maatregelen:

De maatregelen: 1. Een aanzienlijke verstrenging van sancties voor geweld, racisme en discriminatie en recidivisme, met stadionverboden tot 25 jaar. 2. De start van de nationale kamer voor burgerrechtelijke uitsluitingen die het voorbije seizoen meteen tot 4 keer meer procedures leidde: 174 cases tegenover gemiddeld 40 procedures in eerdere seizoenen en voor het afgelopen seizoen al 3387 maanden stadionverbod uitvaardigde. 3. Procedures worden bovendien binnen een termijn van 25 werkdagen afgehandeld, beroep inclusief De aanpassing van zowel infrastructuur als het ticketingplatform van partner Roboticket opdat er vanaf 1 januari 2023 enkel nog tickets op naam werden verkocht. 4. De opvolging van de controle van de camerasystemen opdat elke club vandaag in regel is met de door de overheid opgelegde bepalingen 5. De koppeling van de databases van de stadionverboden met het ticketingsysteem opdat een nieuw stadionverbod in real time bekend wordt gemaakt aan de club. 6. Het doorgeven van abonnementen tussen geregistreerde fans via Free your Seat of soortgelijke applicaties. 7. Structureel overleg met delegaties van verschillende fangroepen en de SLO’s. 8. De intensivering van de samenwerking met Kazerne Dossin en de clubs rond preventieve en hersteltrajecten bij inbreuken rond discriminatie en racisme en de uitwerking van handleidingen voor spelers en clubs bij cases van online hatespeech.

“Een gemiste kans”

Bij de Pro League heerst er een dubbel gevoel bij de nieuwe voetbalwet, aldus CEO Lorin Parys: “Onze clubs willen hun verantwoordelijkheid nemen op het vlak van veiligheid, dat tonen de maatregelen die we het voorbije seizoen hebben genomen. We zijn ook best tevreden met een aantal maatregelen die in de wet vervat zitten zoals het verstrengen van de administratieve sancties, bijvoorbeeld voor het bedreigen van stewards of veiligheidspersoneel. Maar als de clubs meer verantwoordelijkheid willen nemen, moeten ze daar natuurlijk ook de wettelijke instrumenten voor krijgen. En op dat vlak is deze nieuwe Voetbalwet een gemiste kans.”

“Zo vroegen we een meldingsplicht - virtueel of aan een politiecommissariaat - voor wie een stadionverbod heeft”, aldus Parys. “We vroegen ook een internationaal stadionverbod zodat amokmakers uit het buitenland hier niet welkom zijn. Daarnaast vroegen we, in de strijd tegen ongecontroleerd gebruik van pyrotechnisch materiaal, toestemming voor onze stewards en veiligheidsagenten om uitgebreider te kunnen fouilleren. We wilden bijvoorbeeld ook de inzet van slimme camera’s mogelijk maken en de mogelijkheid van een proefproject rond veilig gebruik van pyrotechniek inschrijven. Op al die vragen biedt de wet geen antwoord. De wet is dus een stap in de goede richting, maar wij willen verder gaan op de veiligheid te garanderen en hadden liever meer gezien. We blijven natuurlijk onverminderd verder investeren in de veiligheid van al onze fans en in een constructieve dialoog met alle betrokken partijen.”