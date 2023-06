Minstens drie doden na doortocht cycloon Biparjoy in Pakistan en India

Bij de doortocht van de cycloon Biparjoy zijn minstens twee personen in India en een persoon in Pakistan om het leven gekomen. Dat hebben de diensten rampenbeheer van beide landen vrijdag gemeld.

In de getroffen Indische deelstaat Gujarat zijn 23 mensen gewond geraakt. Televisiebeelden tonen hoe door omgevallen bomen en beschadigde elektriciteitspalen in verschillende delen van de regio de stroom is uitgevallen. Vrijdag hield de hevige regen nog aan.

Ook in de Pakistaanse provincie Sindh heeft de storm veel schade aangericht. Sherry Rehman, de Pakistaanse minister van Klimaatverandering, sprak op televisie over tientallen beschadigde huizen. In de grootstad Karachi, die aan de kust ligt, was de schade minder dan gevreesd.

Biparjoy bereikte donderdagavond (plaatselijke tijd) het Indische vasteland. Volgens de Indische weerdienst haalde de storm windsnelheden tot 140 kilometer per uur. In Pakistan trok de storm rond middernacht over het vasteland en waaide met een snelheid van 80 kilometer per uur over de getroffen gebieden. Uit voorzorg evacueerden de Indiase en Pakistaanse autoriteiten meer dan 170.000 mensen.