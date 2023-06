Jong CD&V: “Zonder grote fiscale hervorming is Vivaldi mislukt”

Als de federale regering geen akkoord vindt over een grote fiscale hervorming, dan kan Vivaldi zich “beter de regering van de stilstand noemen in plaats van een hervormingsregering”. Die kritiek komt niet van de oppositie, maar van JONGCD&V. Zonder een grote fiscale hervorming is Vivaldi volgens JONGCD&V-voorzitter Sien Vandevelde “mislukt” en kan er ook “geen sprake zijn van een Vivaldi II na de verkiezingen”.

De regering-De Croo begint vrijdagmiddag aan het aangekondigde conclaaf over de fiscale hervorming. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) legde eerder al zijn plannen op tafel, maar op die plannen kwam er de voorbije weken en maanden heel wat kritiek, ook van andere regeringspartijen.

Met een ludieke actie aan de Wetstraat 16 wilde JONGCD&V vrijdag de nood aan een grondige fiscale hervomring in de verf zetten. De CD&V-jongerenpartij kwam samen met een ooievaar de boodschap brengen dat elke baby die in België het levenslicht ziet, geboren wordt met een schuld boven zijn hoofd van 42.200 euro. Met de actie wil JONGCD&V het “dramatische begrotingsbeleid” op de korrel nemen en de noodzaak van een fiscale hervorming aantonen.

Conclaaf

De plannen van Van Peteghem zijn volgens JONGCD&V “een begin van de oplossing”. Dat PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne net vrijdag, bij de start van het conclaaf, in De Standaard kritiek geeft op een aantal punten van de geplande hervorming, is volgens de CD&V-jongeren “ongezien”.

JONGCD&V-voorzitter Sien Vandevelde stelt het scherp: “Als Vivaldi er niet in slaagt om deze hervorming tot een goed einde te brengen, kan Vivaldi zich beter de regering van de stilstand noemen in plaats van de hervormingsregering. Geen pensioenhervorming, geen arbeidsmarkthervorming, geen fiscale hervorming en geen staatshervorming: voor ons is dat imbuvable. De fiscale hervorming is het ultieme examen om Vivaldi van mislukking te redden. Als dat niet lukt, kan er voor ons geen sprake zijn van een Vivaldi II na de verkiezingen”.