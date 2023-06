Lichaam van Franse Karine gevonden: haar ex leek radeloos toen ze vermist was, maar uiteindelijk ging hij door de knieën

Franse speurders hebben bijna drie maanden na de verdwijning van Karine Esquivillon het levenloze lichaam van de 54-jarige vrouw gevonden. De menselijke resten werden donderdagnacht in een bos aangetroffen nadat haar ex donderdagavond tot bekentenissen was overgegaan. Volgens de man werd het slachtoffer dodelijk getroffen bij een ongeluk met het schoonmaken van een vuurwapen.

De moeder van vijf kinderen werd op 27 maart voor het laatst gezien in het plaatsje Maché, in het Franse departement Vendée, zo’n zestig kilometer ten zuiden van Nantes. Twee weken later werd haar smartphone met een opgeladen batterij, maar zonder simkaart door de burgemeester gevonden in een greppel, op enkele kilometers van haar woonst, meldt La Voix du Nord.

Karine was al enkele jaren niet meer samen met Michel Pialle, maar het tweetal woonde nog wel onder hetzelfde dak met een aantal van hun kinderen. Haar ex was de laatste persoon die haar had gezien. Hij hield de voorbije maanden steeds vol dat hij ervan overtuigd was dat zijn vrouw het huis vrijwillig had verlaten. Volgens de man was Karine van plan om naar het zuiden van Frankrijk te verhuizen.

De politie verspreidde na de verdwijning van Karine Esquivillon een opsporingsbericht. — © Gendarmerie de la Vendée

Hij toonde speurders berichtjes die hij zogezegd van zijn ex ontvangen zou hebben in de dagen na haar verdwijning. Ook hun oudste dochter ontving foto’s van de bekende zandduin Dune du Pilat, nabij het Bassin d’Arcachon, wat moest aantonen dat haar moeder effectief naar het zuiden was getrokken. Uit verder onderzoek bleek dat de beelden werden geplukt van enkele websites. De foto’s werden verzonden met de smartphone die op 9 april werd gevonden in een greppel.

Vuurwapen in rivier

Woensdag voerden speurders een huiszoeking uit en werden twee wagens in beslag genomen. Donderdagavond ging de 51-jarige handelaar in tweedehandsgoederen over tot bekentenissen en gaf hij aan de politie toe de vrouw gedood te hebben. Volgens Le Parisien beweerde hij Karine Esquivillon per ongeluk om het leven te hebben gebracht. Hij zei dat ongewild een schot is gelost bij het schoonmaken van een vuurwapen. Hij onthulde ook de locatie waar hij het lichaam had achtergelaten. Daarop werden in de nacht van donderdag op vrijdag menselijke resten aangetroffen in een bos. Het lichaam van de vrouw was volgens BFMTV niet begraven of afgedekt. De nieuwszender meldt ook dat het vuurwapen is teruggevonden in een rivier.

Michel Pialle werd deze week opgepakt en speurders voerden een huiszoeking uit in zijn woning. — © PHOTOPQR/OUEST FRANCE/MAXPPP

Adelaïde Esquivillon, een zus van het slachtoffer, hechtte nooit veel geloof aan de uitleg dat Karine vrijwillig thuis zou zijn vertrokken. Volgens de vrouw zou haar zus minstens eerst haar kinderen iets hebben laten weten.

“Ze zou nooit vertrekken zonder de kinderen”

Ook hun 32-jarige zoon Thomas geloofde het verhaal van zijn vader niet. Hij laat aan Le Parisien weten dat de voorbije maanden enorm zwaar waren voor de familie en dat Michel Pialle zich erg afstandelijk gedroeg sinds het verdwijnen van zijn moeder. “Twee jaar geleden had ze al eens overwogen om hem te verlaten, maar ze zou nooit vertrekken zonder de kinderen. Dus toen Michel me vertelde dat ze was weggegaan zonder zelfs maar een briefje voor de kleintjes achter te laten, geloofde ik het niet. Ik hoop dat we nu te weten zullen komen wat er écht is gebeurd, we willen de waarheid kennen.”

