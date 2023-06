Belgische inflatie opnieuw bij laagste in eurozone in mei

De inflatie in de eurozone is in mei vertraagd tot 6,1 procent op jaarbasis. Dat heeft het Europese statistiekbureau vrijdag bevestigd. België tekende net als in april de op een na laagste inflatie op.

De consumptieprijzen in de eurozone lagen in mei gemiddeld 6,1 procent hoger dan een jaar eerder, tegen 7 procent in april. Het gaat om een bevestiging van een eerdere flashraming van Eurostat. De grootste bijdrage aan de inflatie kwam van de stijgende prijzen voor voeding, alcohol en tabak.

De inflatie op jaarbasis was het laagst in het Groothertogdom Luxemburg (2 procent), gevolgd door België (2,7 procent) en Denemarken en Spanje (elk 2,9 procent). De hoogste inflatie was er dan weer in Hongarije (21,9 procent), ver voor Polen en Tsjechië (telkens 12,5 procent).

Eurostat hanteert een andere berekeningswijze voor de inflatie dan het Belgische statistiekbureau Statbel. Dat laatste had eerder een inflatie van 5,2 procent gemeld in mei in België, na 5,6 procent in april.