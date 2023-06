Na droogte komt onweer: zondag intense regenbuien op korte tijd verwacht

De kurkdroge periode lijkt zondag tot een einde te komen. Het gaat dan regenen en zelfs onweren, voorspellen weerdiensten. Lokaal kan dat zelfs intens zijn, wat niet goed is nu de bodem kurkdroog is. Festivalgangers op Graspop en TW Classic dreigen dus met natte kleren én voeten te zitten.

Volgens weerdienst NoodweerBenelux wordt de nacht van zaterdag op zondag warm en gaan ook zondag de temperaturen vlot boven de 25 graden. “Maar in de loop van zondag neemt de kans op onweersbuien vanuit Frankrijk toe”, zegt Nicolas Roose.

De voorspelling is dat die buien vooral intense regen op korte tijd zullen inhouden. “Wat op dit moment nefast is, want de bovenste 40 centimeter van de bodem is heel droog. Als daar lokaal zware buien op vallen, ga je een asfaltscenario hebben. Dan dringt de regen niet in de bodem, maar spoelt die gewoon weg naar lager gelegen gebieden.” Ook het KMI voorspelt lokaal buien met onweerachtig karakter.

Festivals

Vervelend, op een zondag waarop in Dessel en Werchter grote massa’s mensen samentroepen op de laatste dag van Graspop en op TW Classic voor de komst van Bruce Springsteen. Dramatiseren moeten we het niet, benadrukt Roose: het gaat om intense regenbuien die voorspeld worden, maar geen onweren met hevige rukwinden bijvoorbeeld. Hij raadt festivalgangers vooral aan verstandig te zijn en zich te kleden tegen het voorspelde regenweer, bijvoorbeeld met poncho’s en regenjassen.

Extra vervelend kan de situatie wel worden op de camping en de parkings van die festivals. Ze kondigden zelf al maatregelen aan tegen de hitte - die van toepassing zullen blijven - maar zullen de komende uren en dag bekijken of er bijkomende maatregelen nodig zijn.

Wallonië

Ook de Waalse weerman Luc Trullemans waarschuwt voor onweer. Hij is zelfs heel ongerust, zegt hij in de kranten van Sudinfo. “Gezien de herkomst - het zuidwesten van Frankrijk - en gezien de huidige omstandigheden - zondag 30 graden - vrees ik een gevaarlijke situatie met hagel, harde wind en bliksem. De eerste stormen zouden zondag rond 18 uur het land binnen moeten komen, via westelijk Henegouwen, daarna trekken ze over de rest van de Benelux.”

Daarna weer zomer

Het zal na zondag nog even regenachtig en onweerachtig blijven, voorspelt Roose nog. Pas woensdag verwacht hij dat de situatie zich stabiliseert en we weer zomers warme dagen krijgen.