Oostappengroep van miljonair Peter Gillis moet Vlaams vakantiepark binnen het jaar verlaten

De rechter in Hasselt heeft beslist dat de Oostappengroep van Peter Gillies Het Blauwe Meer in Lommel binnen het jaar moet verlaten. — © Sven Dillen/rr

De Oostappengroep van Peter Gillis moet binnen het jaar het Blauwe Meer verlaten. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt uitgesproken in de zaak over de erfpacht van de vakantieparkengroep op het Blauwe Meer in Lommel.

Al jaren liggen grondeigenaar Lommel en Peter ‘Massa is Kassa’ Gillis overhoop. Het stadsbestuur kan zich niet vinden in de beheer van het park en verwijst naar mistoestanden met arbeidsmigranten, de woonkwaliteit en vergunningskwesties. Daarom werd een juridische procedure ingezet.

In de erfpachtregeling vond de stad een ideale stok om mee te slaan. “Gillis heeft de erfpachtregeling in 2019 niet verlengd, wat hij trouwens in 2009 wel deed”, stelde schepen van Toerisme Karel Wieërs (N-VA) in maart. “Omdat Gillis weigerde om na een termijn van zes maanden vrijwillig te vertrekken, is er nu een procedure voor de rechtbank opgestart.”

Binnen het jaar

Nu is er dus een uitspraak. “Het vonnis is heel duidelijk”, stelt burgemeester Bob Nijs (CD&V). “De rechtbank heeft beslist dat Stad Lommel de erfpacht terecht beëindigd heeft. Dat betekent dat de Oostappengroep het Blauwe Meer binnen de 12 maanden moet verlaten.” (lees verder onder de foto)

Peter Gillis laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken. “Eerst gaan we het vonnis bestuderen met mijn advocaat.” — © Sven Dillen

Verlaat de Oostappengroep het Blauwe Meer in Lommel niet binnen de 12 maanden, dan volgt er vanaf dan een dwangsom van 1.000 euro per dag. Daarnaast moeten ook alle onrechtmatige constructies afgebroken worden. Alle rechtmatige gebouwen, zoals het zwembad en de beplantingen, moeten kosteloos overgedragen worden aan de stad Lommel. De stad moet geen enkele vergoeding betalen aan de Oostappengroep. Die laatste moet opdraaien voor de volledige rechtsgedingkosten.

In beroep

De Oostappengroep kan tegen deze beslissing nog wel in beroep gaan. Karel Wieërs, ook schepen van Juridische Zaken, reageert dat er toch een belangrijk signaal gegeven is. “Onze consequente houding heeft duidelijk geloond”, zegt Wieërs. “Het werd tijd dat er aan bepaald onaanvaardbaar gedrag een halt werd toegeroepen. Voor alle duidelijkheid: deze burgerlijke zaak staat los van de correctionele zaak voor de rechtbank in Hasselt, waarbij de afbraak van een onrechtmatig gebouwde villa gevorderd wordt. Het vonnis in deze zaak wordt verwacht op 27 juni.”

Peter Gillis laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken. “Eerst gaan we het vonnis bestuderen met mijn advocaat”, besluit hij.