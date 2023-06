Ophef over “ongepaste” tweet over aangespoeld lichaam: politie past bericht aan

Van “ongepast” tot “weinig respectvol” en “het zal je vader of echtgenoot maar zijn”: een oproep van de federale politie tot identificatie van een in Wenduine aangespoelde man lokte vrijdag heel wat verontwaardigde reacties uit op Twitter. Na alle kritiek heeft de politie het bericht aangepast en voorzien van een waarschuwing voor expliciete inhoud.

Opgelet: dit artikel bevat expliciete beelden.

Het lichaam van de man is vorige week woensdag aangespoeld op het strand van Wenduine, ter hoogte van het Square Joséphine-Charlotte. Een bewoner aan de zeedijk merkte ’s ochtends het lichaam op en verwittigde de politie, maar de hulpdiensten konden alleen zijn overlijden vaststellen. Het parket van West-Vlaanderen en de wetsgeneesheer kwamen ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Het parket liet een dag later weten dat een autopsie heeft uitgewezen dat de man door verdrinking om het leven is gekomen.

Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog steeds, op vraag van het parket West-Vlaanderen, afdeling Brugge heeft de federale politie vrijdag een oproep verspreid met beelden van het lichaam van de man en zijn kledij. Volgens de speurders is de man tussen de 60 en 65 jaar oud. Hij is normaal gebouwd en ongeveer 1,75 meter lang. Hij heeft kort grijzend haar, een grijze baard en snor. De man werd aangetroffen in een donkerblauwe XXL T-shirt met een kraag in rood en blauw van het merk Tom Tailor en bruine schoenen van het merk Ecco in maat 44. Hij onderging een hazenlipoperatie en heeft een schedeldakprothese. Ook bleek dat hij een behandeling tegen epilepsie volgde en het medicijn topiramaat (merknaam “Topamax”) nam.

Op Twitter regent het negatieve reacties op het bericht dat de federale politie vrijdagvoormiddag postte. “Dit is waarom je foto’s kunt markeren als ‘gevoelige inhoud’. Leer eens deftig werken met sociale media voor je foto’s van een dode gaat delen”, hekelt journalist Pieterjan Van Leemputten de communicatie. “En doe het dan niet met de hashtag #lijk.”

“Respectloos”

“Begin met respect voor het gevonden levenloze #lichaam i.p.v. #lijk”, merkt een gebruiker op. Ook anderen vinden de gebruikte termen niet getuigen van veel respect of tact. “Ik vind dit wel heel respectloos tegenover de nabestaanden. Je post toch niet zomaar gevoelige content op Twitter?” of ook “Schaam jullie!”

“Bizar dat dit zomaar gepost word”, klinkt het. “Het zal je vader of echtgenoot maar zijn”, stelt nog iemand anders. “Kan die vraag niet op een iets meer tactvolle manier gesteld worden? #lijk #fotootjedabei #klaar. Het zal uw naaste maar zijn…”

De woordvoerster van de federale politie laat weten dat de publicatie van gezichten soms nodig is om iemand te identificeren. “We doen dit ook niet zomaar, er is een heel onderzoek aan voorafgegaan, hier wordt altijd goed over nagedacht”, luidt het in een reactie.

Shockerend

“Het is belangrijk voor de familie om te weten wat er precies is gebeurd en we doen er dan ook alles aan om deze persoon te identificeren, maar we beseffen ook dat zulke beelden shockerend kunnen overkomen. We nemen de feedback over deze post dan ook zeker ter harte en doen de nodige aanpassingen.” Omstreeks 15 uur werd de bewuste tweet aangepast en voorzien van een waarschuwing voor expliciete inhoud.

De politie roept mensen met meer informatie op om contact op te nemen via het tipformulier op de website van de federale politie of via het gratis nummer 0800/30 300. Vanuit het buitenland dien je het nummer 0032 2 554 44 88 te vormen.