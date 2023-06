Rechtbank beveelt onmiddellijke aanhouding én internering van student (24): “De doodsbedreigingen worden steeds ernstiger”

Een studente van Hogeschool Vives stapte in februari 2019 naar de politie om aangifte te doen. De jonge vrouw had L.D. eerder afgewezen, maar de Bruggeling kon dit moeilijk verkroppen en bestookte zijn medestudente met liefdesverklaringen. Een autismestoornis zou aan de basis van zijn gedrag liggen, onbeantwoorde gevoelens kan de jongen niet plaatsen.

In november 2021 beval de Brugse rechtbank de internering, maar het Gentse hof van beroep schroefde dit terug en gaf de jongen een opschorting van straf, gekoppeld aan voorwaarden. Ook dat kon L.D. moeilijk verkroppen, waarna zijn eigen vader in de klappen moest delen.

Niet veel later volgde een klacht van Hogeschool Vives. Bijna drie jaar lang bestookte de twintiger personeelsleden van de hogeschool met talloze e-mails. De reden? L.D. vond geen stageplaats. En daar bleef het niet bij: de procureur kwam vrijdagochtend op de proppen met alweer een nieuwe klacht. “Daarom vorder ik ook de onmiddellijke aanhouding.”

Verdediging

Advocaat Bart Bleyaert verzette zich met klem tegen die vordering en ziet de meerwaarde niet van een opsluiting voor de jongeman. “Een uitvoering van internering in de gevangenis is niet de oplossing.”

De rechter schorste de zitting even, maar kwam nadien met het harde verdict: een onmiddellijke opsluiting én internering. “Dit omdat de doodsbedreigingen steeds ernstiger worden. Gelet op de noodkreet van de moeder waarin staat dat de situatie onhoudbaar is, het expliciete advies van de gerechtsdokter dat een opname in een gesloten instelling bijzonder aangewezen is én om de fysieke integriteit van de vader te beschermen”, zei de rechter.