PVDA-fractieleider Sofie Merckx krijgt kritiek nadat ze niet kan kiezen tussen Poetin en Zelenski: “Geen van de twee, toch evident?”

Opmerkelijke uitspraak van PVDA-fractieleider Sofie Merckx (48) tijdens een interview op RTBF. Toen ze de vraag kreeg of ze de Russische president Vladimir Poetin of de Oekraïense leider Volodimir Zelenski verkiest, antwoordde ze: “Geen van de twee. Dat is toch evident.”

Jeudi en prime heet het RTBF-programma waarin Merckx, fractieleider van PVDA in de Kamer, met presentator François De Brigode onder meer in gesprek ging over de oorlog in Oekraïne. Zo pleitte ze voor een diplomatieke oplossing om de oorlog te beëindigen en keerde ze zich daarmee tegen de beslissing van de Vivaldi-regering - en zowat de hele westerse wereld - om wapens te leveren aan het Oekraïense leger om hen te steunen tegen de bezetter uit Rusland.

Aan het einde van hun gesprek legde De Brigode haar nog één vraag voor. Wie zou ze kiezen: Poetin of Zelenski?. “Geen van de twee, dat is toch evident”, antwoordde ze kordaat. Daarop begint ze wat te stamelen. “Ja… Ik denk dat… Ja, toch eerder Zelenski dan. Maar...”, voegt ze er nog aan toe. Waarop De Brigode droogweg zegt: “U staat dus niet echt aan de kant van diegene die aangevallen wordt.”

Kritiek

De uitspraken van Merckx zijn koren op de molen van enkele politieke collega’s van Merckx. Theo Francken bijvoorbeeld, zelf Kamerlid voor N-VA, deelt de beelden van het interview op Twitter en steekt zijn afschuw niet weg. “De communisten van de PvdA kunnen/willen niet kiezen tussen Poetin of Zelenski, tussen de agressor en diegene wiens land aangevallen is. Wolven in schapenvacht. Elke democraat moet dit brengen. En alle media. Zéker nu de communisten mogelijks de grootste Kamerfractie post 2024 zullen hebben”, schrijft hij erbij.

Vanop het Twitter-account van de partij reageerde ook de PS op de uitspraken van Merckx. “Het ongemak van Sofie Merckx… Het is toch niet ingewikkeld om het verschil te maken tussen de agressor en de aangevallene?” Mathieu Bihet van MR noemt het “een schande” en Catherine Fonck van Les Engagés deelde het fragment met een emoji vol ongeloof.

Niet eerste keer

In een interview met De zondag in november van vorig jaar had Merckx ook al een opmerkelijke uitspraak gedaan. Toen ging het over Jozef Stalin, de Russische dictator. En ja, gaf ze toe, “Stalin was een massamoordenaar”. Ook dat de mensenrechten zwaar geschonden werden onder zijn regime, gaf ze toe. Maar hij had ook goede dingen gedaan, voegde ze eraan toe. “Ik wil niet zwart-wit kijken naar deze geschiedenis. Dat het nazisme is verslagen, is ook dankzij de Sovjet-Unie. Dat mag ook gezegd worden.”