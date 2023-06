Advocaten van beschuldigde rond ‘putdekselmoord’ willen deksel tonen in assisenzaal: “72,5 kilo, dat hef je niet zomaar op”

“Ik ga navragen of we het putdeksel hier maandag naartoe kunnen laten overbrengen”, beloofde voorzitter Jos Decoker. Rechts: slachtoffer Paul Boeye. — © Belga, RR

Antwerpen, Gierle

De advocaten van Jef V.O., die sinds vrijdag samen met zijn zoon terechtstaat voor de moord op Paul Boeye in een varkensstal in Gierle, hebben gevraagd om het putdeksel dat wordt beschouwd als het moordwapen naar de assisenzaal over te brengen. “De dood van het slachtoffer was een spijtig ongeval, dat heeft Jef altijd gezegd. Het putdeksel weegt 72,5 kilo en hef je niet zomaar op. Het is belangrijk dat we dat deksel hier kunnen zien”, zeiden advocaten Walter Damen en Davina Simons, die ook al aankondigden dat ze voor de vrijspraak gaan.