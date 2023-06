Ook droogte in Engeland: waterverbruik wordt ingeperkt in zuidoosten

In twee regio’s in het zuidoosten van Engeland wordt het waterverbruik ingeperkt, omdat water er schaars begint te worden en de zomer droog belooft te worden. Dat heeft een lokale waterleverancier vrijdag aangekondigd.

In Kent en Sussex zullen klanten van South East Water vanaf 26 juni hun tuin niet meer mogen besproeien, hun wagen niet meer mogen wassen en hun zwembad niet meer mogen vullen. Er worden boetes voorzien tot 1.000 pond (1.170 euro).

De vraag naar water is in het Verenigd Koninkrijk de voorbije dagen fors toegenomen wegens de hoge temperaturen. “Dit heeft gevolgen voor onze capaciteit om alle klanten te bevoorraden”, aldus David Hilton, die aan het hoofd staat van de lokale waterleverancier. “We hebben bijgevolg jammer genoeg geen andere keuze dan dit tijdelijk verbod in te voeren.”

“Deze situatie doet zich veel sneller voor dan vorig jaar”, zegt Hilton nog. Toen werd de zomer in het Verenigd Koninkrijk gekenmerkt door ongezien warme temperaturen en droogteperiodes.

Het Verenigd Koninkrijk kent al enkele dagen hoge temperaturen, waarbij vorige zaterdag meer dan 32 graden Celsius opgemeten werd ten zuiden van Londen. Sinds enkele weken is er ook niet veel neerslag meer gevallen.