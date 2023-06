Rammstein-drummer reageert voor het eerst op beschuldigingen aan frontman: “Er lijken dingen gebeurd die ik persoonlijk niet oké vind”

Voor het eerst sinds Rammstein-frontman Till Lindemann (60) in opspraak kwam, heeft de drummer van de Duitse band gereageerd. Christopher Schneider (57) zegt niet te geloven dat er iets crimineel gebeurd is, al stelt hij zich wel vragen bij de afterparty’s van Lindemann.

“Liefste mensen, ik wil graag mijn persoonlijke emoties en gedachten met jullie delen.” Zo begint de tekst die Christopher Schneider, sinds jaar en dag drummer bij Rammstein, deelt met zijn volgers op sociale media. “De beschuldigingen van de afgelopen weken hebben ons als band en mij als persoon door elkaar geschud. Jullie, als fans, zeker ook”, klinkt het. “Ik ben in shock door de dingen die over onze zanger zijn gedeeld op sociale media en gedrukt staan in de pers.”

Die ‘dingen’ zijn er gekomen nadat verschillende jonge vrouwen zanger Till Lindemann beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sommigen zouden tegen hun wil seks met hem hebben gehad, anderen beweren dat ze gedrogeerd werden. Ook is er sprake van een ‘casting director’ die vrouwen rekruteerde om concerten bij te wonen en nadien aanwezig te zijn op de befaamde afterparty’s van de band.

Till Lindemann is beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. — © AFP

“Niet oké”

Schneider zegt in zijn bericht op Instagram dat de bandleden alsook de 100-koppige crew op een rollercoaster van emoties zitten. “Onze emoties gaan op en neer”, schrijft hij. De drummer heeft het slechts kort over de beschuldigingen zelf. “Nee, ik denk niet dat er iets crimineel relevants (zoals het gebruik van druppels om te drogeren) is gebeurd. Nee, ik denk niet dat er iets illegaals aan de hand was. Ik heb zelf nooit zoiets gezien, noch heb ik zoiets gehoord van iemand van onze bemanning. Alles wat ik van de afterparty’s meekreeg, was dat het volwassenen waren die samen feestten.”

Toch is in het laatste zinnetje van Schneiders tekst een waas van twijfel en afkeer op te merken. Zo besluit hij: “En toch lijken er dingen te zijn gebeurd die ik - weliswaar juridisch oké - persoonlijk niet oké vind.”

Drummer Christophe Schneider. — © Getty Images

Onderzoek opgestart

Intussen is een onderzoek opgestart naar de beschuldigingen aan het adres van de frontman. Rammstein zelf ontkent de aantijgingen en heeft zelf ook een advocatenkantoor ingeschakeld om de beschuldigingen te onderzoeken. Hoe dan ook heeft de hele #MeToo-kwestie binnen de Duitse band wel al een grote impact, zo besliste platenmaatschappij Universal Music om alle promotie en marketing rond Rammstein on hold te zetten.