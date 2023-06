Griekse autoriteiten ontkennen dat touw aan oorzaak ligt van scheepsramp: “Ze weigerden hulp”

Na het dodelijke incident vertelden een aantal overlevenden dat de Griekse kustwacht een kabel aan het migrantenschip had vastgemaakt in een poging om de boot naar de kust te leiden, maar dat daardoor de boot kapseisde en zonk. “Omdat de kustwacht niet wist hoe aan het touw te trekken, begon het schip naar links en rechts te bengelen. De kustwachtboot ging te snel, en zo is het schip uiteindelijk gezonken”, klonk het bij een overlevende.

Een woordvoerder van de Griekse regering bevestigt vrijdag dat de kustwacht effectief geprobeerd heeft om een touw aan de migrantenboot vast te knopen, om aan boord poolshoogte te gaan nemen van de situatie en om te kijken of er hulp geboden kon worden, maar dat er geen poging is ondernomen om de boot te slepen. “Ze weigerden hulp, ze zeiden ‘We gaan naar Italië’, en vervolgden hun weg”, aldus woordvoerder Ilias Siakantaris.

Ook Nikos Alexiou, woordvoerder van de Griekse kustwacht, benadrukt dat “er geen poging is gedaan om de boot te slepen”. “Omdat het schip niet om hulp heeft gevraagd, konden we niet ingrijpen. We waren op dat moment nog niet in de kritieke fase aanbeland waarop een reddingsoperatie mogelijk was”, klinkt het.

© EPA-EFE

Vrees voor honderden doden

De vissersboot, met naar schatting 500 tot 700 mensen aan boord, zonk woensdagavond in internationale wateren op ongeveer 50 zeemijl ten zuidwesten van het schiereiland Peloponnesos. Er zou massale paniek zijn uitgebroken aan boord, waardoor het overvolle vaartuig kapseisde. Sindsdien zijn 78 dodelijke slachtoffers geborgen. De autoriteiten vermoeden dat de boot zeer snel zonk. Dat is waarschijnlijk de reden waarom de mensen die onder het dek zaten, mogelijk voornamelijk vrouwen en kinderen, niet konden ontsnappen.

De Verenigde Naties hebben intussen opgeroepen tot een snel onderzoek en “dringende en beslissende” maatregelen om verdere tragedies te vermijden. “Het is duidelijk dat de huidige aanpak van de Middellandse Zee niet werkt. Jaar na jaar blijft het de gevaarlijkste migratieroute ter wereld, met het hoogste sterftecijfer”, zei Federico Soda, directeur van de afdeling noodsituaties van de Internationale Organisatie voor Migratie. Hij riep staten daarom op om samen te zorgen voor een betere opsporing van migranten en veilige migratieroutes op te stellen.

Het Bureau van de Hoge commissaris voor de Mensenrechten OHCHR eist eveneens een grondig onderzoek naar de gebeurtenissen. “Wat er woensdag is gebeurd, onderstreept de noodzaak om mensensmokkelaars en mensenhandelaars te onderzoeken en ervoor te zorgen dat ze voor het gerecht worden gebracht”, aldus woordvoerder Jeremy Laurence.