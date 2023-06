Bondscoach Domenico Tedesco twijfelt geen seconde aan zijn spits: “Lukaku had geen extra steun nodig, hij is sterk”

Domenico Tedesco was op de laatste persconferentie voor de interland tegen Oostenrijk zijn immer rustige zelf. De interesse ging uiteraard vooral naar Romelu Lukaku, vorige week nog de antiheld in de finale van de Champions League. De bondscoach is er honderd procent gerust in.

“Ik heb met Romelu gesproken’, aldus Tedesco. “Ik had helemaal niet het gevoel dat hij extra steun nodig had. Hij is stabiel en sterk. Ik ben heel blij dat hij erbij is. Het is een topspits. Ik was wat verbaasd hoe hij werd bekritiseerd. Iedereen gelooft in hem. Hij is een grote speler en dat toont hij al heel lang. Iedereen, maar dan ook iedereen hier bij de Rode Duivels, steunt hem. Het kan zelfs dat hij in afwezigheid van Kevin De Bruyne aanvoerder wordt. Ik bespreek het vanavond nog met Courtois en Lukaku wie aanvoerder wordt.”

Lukaku (midden) is sterk in het hoofd — © BELGA

De mentale gesteldheid van Lukaku is één ding. Er is ook nog de afwezigheid van Kevin De Bruyne.

“Ik klaag niet over de afwezigheid van De Bruyne, hoewel hij de beste middenvelder ter wereld is. Dat is niet mijn stijl. Dat zou immers betekenen dat de andere spelers minder zouden zijn en dat gevoel wil ik niemand geven. Het hele team zal de rol van De Bruyne moeten overnemen. Ik wil niemand die druk opleggen dat hij alleen De Bruyne moet vervangen. Hoe de ploeg er zal uitzien, beslis ik pas zaterdagochtend.”

Jan Vertonghen

Derde heet hangijzer is Jan Vertonghen. Die speelde sinds 23 april geen wedstrijd meer.

“Dat is niet ideaal”, aldus Tedesco. “54 dagen geen wedstrijd spelen, is niet evident. Maar als er één speler is die dat wel aankan, dan is het Jan. Een superprof. Dat moet lukken.”

Vertonghen liep nog voorop op de training — © BELGA

Zoals wel meer op het einde van het seizoen, spelen er wat externe factoren. Er zijn de transferperikelen maar bij de selectie zijn er met Tielemans, Castagne, Faes (alledrie Leicester) en Lukebakio (Hertha) vier spelers die met hun club degradeerden.

“Dat was iets wat speelde voor deze samenkomst met de Rode Duivels. Hier is dat nog geen issue geweest. Youri Tielemans is overigens tevreden met zijn transfer naar Aston Villa. Als hij dat is, dan ben ik dat ook. Ze hebben met Emery een uitstekende coach. Zelfs als Wout Faes volgend jaar in de Engelse tweede klasse speelt, dan blijft hij in aanmerking komen. Hij zal zijn kwaliteiten niet verliezen.”

Goede nieuwkomers

Na een week werken met de nieuwkomers Deman, Bodart, Trésor en Al-Dakhill kan de bondscoach al een beeld vormen van die spelers.

Olivier Deman en alle nieuwkomers maakten een goede indruk op Tedesco — © Isosport

“Die nieuwelingen hebben het uitstekend gedaan op de eerste trainingen. Veel intensiteit, ze hebben me positief verrast. Batshuayi hetzelfde. Die heb ik er nu ook weer bij gehaald. Hij heeft nu veel wedstrijden op rij gespeeld. Hij scoorde in de Turkse bekerfinale. Hij is beter dan in maart. Het ging heel de week overigens goed op training. Ik had ongeveer evenveel tijd als de vorige keer om de wedstrijden voor te bereiden. In het begin van de week hebben we vooral naar onszelf gekeken om te zien wat we konden verbeteren. Ik wil ook dat iedereen bij de groep blijft. Het is geen optie dat spelers na Oostenrijk naar huis mogen gaan omdat het een lang seizoen was. Geen enkele wedstrijd is makkelijk. Ook niet in Estland. Als je spelers naar huis laat gaan, geef je het signaal dat het niet zo belangrijk is. En dat is het wel.”