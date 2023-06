‘Drenkeling’ Tom Waes trapt samen met strandredders het badseizoen af: “De zee lijkt rustig, maar schijn bedriegt”

Het badseizoen aan de kust is officieel voor geopend verklaard, en dat door niemand minder dan Tom Waes. Die werd in Blankenberge uit de zee gevist tijdens een spectaculaire demonstratie door de strandredders van het IKWV. Die zijn de komende zomer met maar liefst 1.400, en dat voor de bewaking 34 kilometer strand. “Veiligheid begint altijd bij de strandgangers”, zegt directeur An Beun.

Half juni is traditioneel het tijdstip waarop in élke badplaats kan gezwommen worden onder het wakend oog van strandredders, en daarom trapte het IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen) het badseizoen officieel af in Blankenberge. Niet toevallig werd de vernieuwde Pier het decor van het gebeuren. (Lees verder onder de foto)

“Met de nodige trots wensen we alle strandredders over héél de kust veel succes”, sprak burgemeester Björn Prasse (Open VLD). “Ze spelen een belangrijke rol. Voor de veiligheid van onze gasten, maar ze zijn ook een belangrijk aanspreekpunt voor de duizenden bezoekers en inwoners.”

Schijn bedriegt

Het IKWV wilde de opening van het badseizoen niet onopgemerkt laten voorbijgaan, en daarom trommelde het acteur Tom Waes op. Die waagde zich meteen aan een frisse duik in zee. Tijdens een spectaculaire demonstratie werd Waes uit de Noordzee gered door een team van strandredders.

Een ervaring die Bob uit Undercover liever geen twee keer meemaakt. “De zee lijkt heel rustig, zelfs ongevaarlijk. Maar schijnt bedriegt”, aldus de acteur. “Als je daar dobbert, besef je plots dat het water best koud is. En dat er een sterke stroming staat.” (Lees verder onder de foto)

An Beun, algemeen directeur van het IKWV, benadrukt dat veiligheid àltijd bij de badgasten begint. “Via verschillende campagnes proberen we strandgangers ervan te overtuigen dat ze in de eerste plaats zélf moeten bijdragen tot een veilige strandvakantie”, klinkt het. “Natuurlijk staan de redders altijd paraat om te helpen waar nodig, maar als strandgast zorg je voor een groot deel zelf voor je eigen veiligheid.”

Dat dringt nog te weinig door: in 2022 moesten de redders 729 mensen in moeilijkheden op het droge helpen. (Lees verder onder de foto)

Preventiecampagne

De aanwezigheid van Waes kaderde trouwens ook in een nieuwe preventiecampagne van AXA, hoofdsponsor van het IKWV. Experts belichten tijdens ‘Surviving in Belgium’ zowaar vijf ‘gevaren’ in ons klein land. Die werden telkens in een aparte aflevering behandeld, met medewerking van de acteur.

“Fietsen in België? Gevaarlijk, dat weet ik alvast uit persoonlijke ervaring”, knipoogde Waes. Maar ook de Noordzee speelt in die campagne een belangrijke rol. “Ik heb niets dan respect voor wat de redders elke dag doen. Ik ben ook blij dat we met de AXA-campagne en mijn aanwezigheid vandaag hun fantastische werk onder de aandacht kunnen brengen.”

