Israël en Rusland sluiten akkoord over opening van Russisch consulaat in Jeruzalem

Israël en Rusland hebben vrijdag een overeenkomst gesloten die een einde maakt aan een eigendomsgeschil in Jeruzalem. Daardoor zal Rusland een consulaire afdeling kunnen openen in de stad, een sleutelkwestie in het Israëlisch-Palestijnse conflict.

De overeenkomst is “het resultaat van jarenlange onderhandelingen en betreft de verduidelijking van de grenzen en de oppervlakte van een perceel Russisch land in West-Jeruzalem”, aldus een persbericht van de Russische ambassade in Tel Aviv.

“Het genoemde stuk grond zal worden gebruikt voor de bouw van een complex voor de behoeften van de consulaire afdeling van de Russische ambassade in Israël. Dit zal bijdragen aan de verdieping van de vriendschappelijke en rijke betrekkingen tussen Rusland en Israël”, klinkt het verder.

Voorgeschiedenis

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de overeenkomst een “politiek succes”, die “in lijn is met de inspanningen om het aantal diplomatieke vertegenwoordigingen in Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, te vergroten”. De betrekkingen tussen Rusland en Israël, waar zowat vijftien procent van de bevolking afkomstig is uit de voormalige Sovjet-Unie, zijn nochtans gespannen sinds de Russische invasie van Oekraïne.

De status van Jeruzalem – de heilige stad voor joden, christenen en moslims – vormt de kern van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Het verdelingsplan voor Palestina, dat in 1947 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd goedgekeurd en een Joodse staat en een Arabische staat – die nooit is opgericht – voor ogen had, voorzag in een speciale status voor Jeruzalem onder een internationaal regime.

Na de eerste Arabisch-Israëlische oorlog (1948-49) werd de stad echter in tweeën gedeeld, met het westelijke deel onder Israëlische controle, en het oostelijke deel onder Jordaanse controle. Die regeling was van kracht tot 1967, toen Israël de “hereniging” van Jeruzalem voltooide met de verovering van het oostelijke deel tijdens de derde Arabisch-Israëlische oorlog.

De Verenigde Naties, die Oost-Jeruzalem als “bezet Palestijns gebied” beschouwen, hebben de annexatie ervan door Israël nooit erkend, en weigeren de stad als hoofdstad van Israël te erkennen. Vrijwel alle landen die diplomatieke betrekkingen onderhouden met Israël hebben hun ambassade in Tel Aviv, met een paar opvallende uitzonderingen, waaronder de Verenigde Staten, die hun kanselarij in 2017 naar Jeruzalem hebben verplaatst.

De Palestijnse Autoriteit heeft tot dusver niet gereageerd op de aankondiging van Israël en Rusland.