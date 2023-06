Auto rijdt in op groep mensen in Zwitserland, zes personen gewond

In Zwitserland is een auto ingereden op een groep van twintig mensen. Volgens de politie raakten zes personen gewond. Het zou gaan om een ongeluk.

De 33-jarige bestuurder reed van de weg af in Füllinsdorf, op ongeveer 15 kilometer van Basel, en reed in daarna in op de groep. Volgens de politiewoordvoerder behandelen onderzoekers de zaak als een ongeluk, en is er geen vermoeden van een ander motief.

Twee van de zes gewonden werden per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Over hun situatie of die van de bestuurder is niets bekend.