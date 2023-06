“Zelfs Roberto Martinez en Vincent Kompany konden hem niet ompraten”: hoe Roméo Lavia voor de allermoeilijkste weg heeft gekozen

Genoemd bij de grootste clubs van Europa. Gezien als de troonopvolger van Axel Witsel bij de Rode Duivels. Het is in zijn eerste jaar profvoetbal snel gegaan voor Southampton-middenvelder Roméo Lavia (19), de nummer één in onze Talent Top 50. “Roméo is een speciaal manneke’”, vertelt Jean Kindermans. “Zelfs een gesprek met Kompany, Bellamy én Martinez kon hem niet overtuigen om bij Anderlecht te blijven.”

“Drie jongens die op Neerpede zijn gepasseerd in de top vijf van jullie rangschikking? Dat zijn er dan nog twee te weinig.” (lacht) Jean Kindermans, directeur van de opleiding, is fier als hij over de jeugd van Anderlecht praat. Ook over de jongens die niet meer bij de club zijn. “Als ik dit seizoen bij Southampton naar Roméo keek, zag ik nog altijd ontzettend veel Anderlecht”, zegt Kindermans. “Geen tackles, goed anticiperen en intercepteren, een verzorgde passing. Allemaal zaken die wij er op Neerpede inslijpen. Uiteraard heeft Roméo de voorbije jaren nog vaardigheden aan zijn spel toegevoegd.”

In Engeland meer bepaald. De doorbraak kwam er dit seizoen bij Southampton, maar het was bij Manchester City dat Lavia in de zomer van 2020 zijn eerste profcontract tekende, tot grote spijt van Anderlecht. “In dezelfde periode onderhandelden we ook met Mario Stroeykens over zijn eerste contract”, herinnert Kindermans zich. “Bij de meeste spelers die in mijn bureau komen, voel ik: mijn verhaal komt aan. Maar bij Roméo had ik dat niet. Ik heb toen aan meerdere mensen gevraagd om met hem te spreken en hem ervan te proberen te overtuigen dat het beste idee was om eerst bij Anderlecht door te breken. Craig Bellamy heeft met hem gesproken, Vincent Komany heeft met hem gesproken, zelfs Roberto Martinez heeft met hem gesproken.”

Lavia in 2022, bij de U23 van Man City. — © Visionhaus/Getty Images

Over dat laatste wil Kindermans nog iets kwijt. “Ik ben deze week ook geïnterviewd door het Amerikaanse The Athletic over Roméo. Daarin heb ik ook over die ontmoeting met Martinez verteld. Dat is vervolgens opgepikt in België, maar ik begrijp niet dat daar zo negatief over werd gedaan. Met alle respect voor zijn voorgangers, maar Roberto Martinez heeft zich écht bekommerd over de toekomst van het Belgische voetbal, ook het jeugdvoetbal. Hij hoorde dat we al een tijd onderhandelden met Mario en Roméo, en dat die onderhandelingen stroef liepen. Hij wilde als technisch directeur – want we mogen niet vergeten dat hij niet alleen bondscoach was – zijn steentje bijdragen. Hij is toen met Roméo komen praten en heeft hem uitgelegd dat Anderlecht een goeie club is om je eerste contract te tekenen. En dat de stap naar de Premier League niet noodzakelijk een goed idee is – daarbij kon hij ook zijn ervaringen van bij Everton gebruiken. Maar voor alle duidelijkheid: dat zou hij ook voor andere clubs hebben gedaan, als dat op dat moment nodig was. Martinez ging spreekbeurten geven bij clubs, kwam naar jeugdtrainingen van clubs kijken, die was gewoon oprecht bezig met de toekomst van het Belgische voetbal. Daarom vind ik het jammer dat er nu laatdunkend wordt gedaan over zijn goeie bedoelingen.”

Lavia in actie op het trainingsveld bij de Rode Duivels. — © BELGA

Ondanks de goeie bedoelingen van Martinez bleef Lavia bij zijn keuze. “Daarmee heeft hij ons verrast”, zegt Kindermans. “Weet je, bij spelers met zo veel talent is het voor opleiders soms moeilijk om in te schatten hoe het met het doorzettingsvermogen en karakter van een speler zit. Ze hebben dat in de jeugd amper moeten aanboren. Maar Roméo… Roméo is een speciaal ventje. Martinez heeft met hem gepraat, Kompany heeft met hem gepraat, Bellamy, Michaël Verschueren, Jean Kindermans. Dat hij na al die gesprekken toch bij zijn keuze is gebleven, zegt iets over zijn vastberadenheid. Hij heeft toen gekozen voor een uitzonderlijk moeilijk traject. Eén van de rijkste clubs ter wereld, en dan nog eens in volle coronaperiode. Eerlijk? Wij dachten toen: nu wordt het héél moeilijk. Afgesloten van vrienden en familie, met een verstoord opleidingstraject. Maar kijk, Roméo heeft het op zijn manier aangepakt. En ’t is hem nog gelukt ook. Dan moeten wij allemaal zwijgen. Al zeg ik er wel bij: Roméo is een uitzondering. En wat Anderlecht betreft: wat ons helaas niet gelukt is met Roméo, zal ons met zijn broertje Joakim (14) wél lukken. Joakim speelt iets aanvallender, maar is ook een zéér groot talent. Die wil op termijn doorbreken in de A-ploeg van Anderlecht.”

