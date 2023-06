Op deze foto, verspreid door de Griekse kustwacht, is te zien hoe elk plekje op het schip ingenomen was. — © REUTERS

De kritiek op de Griekse kustwacht neemt toe. De vissersboot die in de nacht van dinsdag op woensdag kapseisde en zo honderden migranten in de Middellandse Zee deed belanden, zou in de uren voor de ramp verschillende alarmsignalen hebben uitgestuurd. Toch werd er pas ingegrepen toen het ongeluk al gebeurd was.