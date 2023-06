Poetin beschrijft Zelenski als “een schande voor het Joodse volk”, “Oekraïens tegenoffensief heeft geen schijn van kans”

“Ik heb van kinds af aan veel Joodse vrienden gehad. En zij zeggen dat Zelenski niet Joods is, maar een schande voor het Joodse volk. Dit is geen grap”, aldus Poetin op een economisch forum in Sint-Petersburg. Zelenski werd geboren in een Russisch-sprekende Joodse familie in Kryvy Rih in het zuidoosten van Oekraïne. Vorig jaar werd de Oekraïense president door The Jerusalem Post nog verkozen tot ‘meest invloedrijke Jood ter wereld’.

Poetin beschuldigde Zelenski er verder van “neonazistische schoften te verdedigen” en nazicollaborateurs uit de Tweede Wereldoorlog als helden te behandelen. “Waarom luisteren ze niet naar ons? We zijn verplicht om dit te bestrijden”, aldus Poetin. “We hebben het volste recht om de denazificatie van Oekraïne als een van onze belangrijkste doelen te beschouwen.”

Poetin heeft zijn invasie van Oekraïne altijd proberen te rechtvaardigen door te beweren dat het zijn plicht is om Oekraïne te “denazificeren”. Hij beschuldigt zijn buurland van “genocide” op Russischsprekenden in Oekraïne.

Tegenoffensief

Verder zei Poetin op de economische conferentie, die live uitgezonden werd op televisie, dat het tegenoffensief van de Oekraïense strijdkrachten “geen schijn van kans” heeft. Hij herhaalde ook dat Oekraïne “zeer zware verliezen” lijdt, en dat het niet lang zal kunnen vechten door de uitputting van zijn militaire uitrusting.

Rusland beweerde al herhaaldelijk dat het Oekraïense offensief tegen Russische stellingen is mislukt. Oekraïne beweert dan weer een handvol steden en ongeveer honderd vierkante kilometer te hebben bevrijd, voornamelijk aan het zuidelijke front.

Russische economie

Volgens Poetin zal de Russische economie dit jaar een groei tussen 1,5 procent en 2 procent kennen, en is de inflatie er lager dan in de eurozone. “De strategie van de staat en de bedrijven heeft gewerkt”, aldus de president. “Dit terwijl het tweede kwartaal van 2022 bijzonder moeilijk gebleken is door de veranderingen die doorgevoerd moesten worden.” De westerse landen legden Rusland sancties op na invasie van Oekraïne.

Poetin rechtvaardigde het Russische begrotingstekort door te wijzen op structurele investeringen en de toegenomen uitgaven in de bewapeningssector. Volgens de president heeft zijn land de exodus van westerse bedrijven ook goed doorstaan, waarbij Russische bedrijven snel de gaten ingevuld hebben die door het vertrek van de westerse bedrijven open waren gekomen.

Het beleid van de Russische regering zal focussen op de binnenlandse economie, aldus Poetin, die buitenlandse investeerders wel verzekert dat zijn land voor hen de deur niet zal sluiten. Poetin gaf vrijdag voorts ook nog mee dat het minimumloon in Rusland met 18,5 procent opgetrokken zal worden. “Dat is fors meer dan de inflatie, die momenteel 2,9 procent bedraagt.”