Regering zet licht op groen voor levering van pantservoertuigen aan Oekraïne

Het gaat om het vijftiende Belgische steunpakket voor Oekraïne in de strijd tegen Rusland. Het pakket omvat 11 miljoen euro, daarmee worden onder meer M113-pantservoertuigen aangekocht. De bedoeling is dat de Belgische industrie die produceert, om ze daarna aan Oekraïne te leveren.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) sluit verdere steun aan Oekraïne niet uit. “Zoals altijd gezegd blijven we in functie van de concrete vraag van Oekraïne naar oplossingen zoeken, in de eigen defensiestocks en/of in samenspraak met de Belgische industrie”, zegt ze. België was een van de eerste landen die militaire steun leverden aan Oekraïne, aldus Dedonder, die benadrukt dat het “geen wedstrijd tussen partnerlanden is, maar het resultaat van een coherente aanpak om zo goed als mogelijk tegemoet te komen aan de noden op het terrein”.

Vorige week besliste de federale regering nog om voor 32 miljoen euro munitie voor Oekraïne aan te kopen. In totaal leverde Defensie al voor ruim 300 miljoen euro steun aan het land, zowel in de vorm van dodelijke wapens als niet-dodelijk materiaal, zoals brandstof. Het Belgische leger zal binnen een coalitie met onder meer Denemarken en Nederland ook Oekraïense piloten opleiden om met F-16-gevechtsvliegtuigen te kunnen vliegen.

Ook humanitaire hulp

Naast militaire hulp maakt de regering ook opnieuw middelen vrij voor de humanitaire noden in Oekraïne. Het gaat om 24 miljoen euro, geld dat naar de internationale humanitaire organisaties met aanwezigheid in Oekraïne gaat. Het gaat volgens minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez onder meer over het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de VN en het Wereldvoedselprogramma. Het bedrag komt bovenop de 61,5 miljoen euro die België in 2022 al vrijmaakte voor humanitaire hulp in Oekraïne.

De federale regering voorziet daarnaast nog eens een half miljoen voor het Slachtofferfonds van het Internationaal Strafhof, 600.000 euro voor het Vrouwenfonds voor Vrede en Humanitaire Hulp van de VN en een miljoen voor het Internationaal Atoomenergieagentschap.