Verzekeraar reageert na misgelopen operatie aan baarmoeder van Sara (33): “Enkel schade door een fout kan vergoed worden”

Menen/Ieper

Op 3 mei ging Sara Landuyt (33) uit Menen onder het mes voor een routine-ingreep aan de baarmoeder. Later bleek dat ook haar darm geraakt werd. Een risico dat erbij hoort, kregen ze te horen. De jurist van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper wenst niet te reageren op individuele geschillen, maar geeft extra uitleg omtrent medische aansprakelijkheid in het algemeen.