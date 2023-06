Zanger van AC/DC bezoekt standbeeld van zichzelf in Namen

Het standbeeld is een herinnering aan het eerste concert van de ‘Back in Black’-tournee, die plaatsvond in Namur Expo op 29 juni 1980 en dat ook Brian Johnsons eerste was met de Australische groep. Zo’n 2.000 mensen woonden het concert bij.

De 75-jarige zanger bezocht zijn standbeeld in alle discretie, in aanwezigheid van zijn echtgenote. Hij deelde het moment rond 12.30 uur vrijdagmiddag, samen met de burgemeester van Namen, Maxime Prévot, de initiatiefnemers van het standbeeld en enkele gelukkigen.

Brian Johnson bekeek zijn standbeeld heel lang, met heel wat humor en emotie. Daarna bezocht hij Namur Expo, waar hij naar eigen zeggen “terug gekatapulteerd werd” naar dat allereerste concert op Belgische bodem. Aansluitend ging hij lunchen met zijn gezelschap, om in de late namiddag alweer het vliegtuig naar huis te nemen.

29.000 euro

Het kunstwerk werd gemaakt door de Marbrerie Cognaux, met standplaats in Libramont. Vier Belgische fans zorgden voor het initiatief, en konden 450 mensen overtuigen een vrijwillige gift te doen die in totaal 29.000 euro opbracht. De namen van alle fans die een bijdrage leverden, staan in de voet van het standbeeld gegraveerd.

Naast het standbeeld kreeg ook de volledige laan voor Namur Expo een nieuwe naam, namelijk Esplanade AC/DC. Er staan ook stoelen met de namen van de zestien leden van de band die minstens twee weken deel van de groep uitmaakten.

© BELGA

