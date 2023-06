Servische rechtbank zet Kosovaarse agenten vast: “Ze zijn ontvoerd”

Een Servische rechter heeft drie politieagenten uit Kosovo die in Servië zouden zijn opgepakt in voorlopige hechtenis geplaatst en een onderzoek gelast. De drie werden eerder deze week volgens Belgrado op Servisch grondgebied gearresteerd. Volgens Kosovo bevonden ze zich in eigen land.

De Kosovaarse premier Albin Kurti noemt de arrestaties “Servische agressie” en eist hun vrijlating. President Aleksandar Vucic van Servië zegt dat Kurti zelf het probleem heeft gecreëerd en de agenten buiten Kosovo zijn opgepakt.

Een vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering heeft intussen ook de vrijlating geëist van de drie agenten. “Ze zijn of ontvoerd of Servië binnengekomen zonder dat het hun bedoeling was”, zei de speciale gezant van de VS voor Zuidoost-Europa Gabriel Escobar vrijdag. “Ze moeten zonder enige voorwaarde worden vrijgelaten.”

Het is weer een incident in een lange reeks in het grensgebied van Kosovo met Servië. De spanningen tussen de twee Balkanlanden stijgen de laatste tijd weer vooral door de aanwezigheid van etnische Serviërs in het noorden van Kosovo. Volgens de Europese Unie provoceert Kosovo momenteel het buurland. Kosovo zou te weinig ondernemen om het conflict met de Serviërs op te lossen. De unie schroeft onder meer de financiële hulp terug aan het Balkanstaatje.

De overwegend etnisch Albanese Kosovaren wilden in de jaren negentig uit Joegoslavië en Servië stappen. Dat lukte in 1999 met steun van de NAVO die bijna tachtig dagen bombardementen op Joegoslavië uitvoerde. Veel Serviërs werden uit Kosovo verdreven. In 2008 verklaarde Kosovo zich eenzijdig onafhankelijk van Servië. Belgrado heeft dit nooit erkend en Serviërs die in Kosovo zijn achtergebleven ook niet.