Europese Commissie wil energielabel voor smartphones en tablets

Als het van de Europese Commissie afhangt, moeten producenten van smartphones en tablets de consumenten in de toekomst duidelijke informatie meegeven over de energie-efficiëntie, de levensduur van de batterij en de bescherming tegen stof en water. Ze zouden ook de eerste producten op de Europese markt worden met een score die aangeeft hoe herstelbaar ze zijn.

De Commissie presenteerde de nieuwe voorstellen voor smartphones en tablets in het kader van de bestaande regels over energielabelling. De etikettering van deze toestellen, gebaseerd op de bekende schaal van A tot G, moet de consument helpen om beter geïnformeerde keuzes te maken en duurzaam te consumeren, zo stelt de Commissie vrijdag in een persbericht.

De lidstaten en het Europees Parlement krijgen nu twee maanden de tijd om het voorstel te bekijken. Werpen ze geen bezwaren op, dan kan de tekst formeel goedgekeurd worden. Wat intussen wel groen licht heeft gekregen, zijn de nieuwe ecodesignregels voor smartphones en tablets.

Die nieuwe ontwerpregels bepalen minimumvereisten voor smartphones en tablets die op de Europese markt worden geplaatst. Zo moeten de batterijen minstens 800 keer de cyclus van laden en ontladen kunnen doorstaan en daarbij minstens 80 procent van hun oorspronkelijke capaciteit kunnen behouden.

Producenten moeten ook verzekeren dat ze belangrijke vervangingsonderdelen binnen vijf tot tien werkdagen kunnen leveren aan herstellers, en tot zeven jaar na het einde van de verkoop van het productmodel. Tenslotte moeten de producenten ook minstens vijf jaar softwareondersteuning aanbieden.

Eenmaal het voorstel is goedgekeurd, zullen beide teksten tegelijkertijd in werking treden. Nadien volgt een overgangsperiode van 21 maanden vooraleer de vereisten van toepassing worden.