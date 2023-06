GAS-boete voor chauffeurs die fietsers inhalen in fietszone

GAS-ambtenaren zullen vanaf eind dit jaar of uiterlijk begin 2024 boetes mogen geven in fietszones. Wie daar een fietser inhaalt met de auto riskeert 58 euro te moeten betalen.

Ze duiken tegenwoordig overal op, de zones waar de fietsers koning zijn. Automobilisten mogen er maximum 30 km/u. rijden. En vooral, het is er verboden om fietsers in te halen. Hoe traag die ook rijden.

Maar omdat de politie niet altijd in staat is er om controles te doen, is op de ministerraad beslist dat GAS-ambtenaren overtreders zullen mogen beboeten. De nieuwe regel gaat mogelijk nog voor het einde van dit jaar in, zo vernemen we op het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Voor alle duidelijkheid: fietszones, de vroeger fietsstraten, worden aangeduid met een verkeersbord (F111) en een pictogram op de weg. Soms is het wegdek ook rood geschilderd om goed op te vallen.

Fietsers moeten er zich uiteraard aan de verkeersregels houden. Dat wil zeggen dat, tenzij anders aangeduid met een verkeersbord, de algemene voorrangsregel geldt: voorrang van rechts. Daardoor kan het gebeuren dat fietsers in een fietsstraat toch voorrang moeten geven aan verkeer dat langs rechts de fietsstraat inrijdt.

Anderzijds mogen fietsers wel de hele breedte van de weg gebruiken wanneer het om een eenrichtingsstraat gaat en de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen.

Op het inhalen van fietsers door een automobilist in een fietszone staat nu nog een boete van 58 euro, dat wordt binnenkort dus een GAS-boete van 58 euro.