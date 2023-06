Hoe zal Tedesco het aanpakken tegen Oostenrijk? We kruipen in het hoofd van de bondscoach voor te maken keuzes bij Rode Duivels

Domenico Tedesco is een trainer die veel rekening houdt met de tegenstander. Doordat Oostenrijk enkel nog maar twee thuiswedstrijden speelde tegen de twee zwakke broertjes Azerbeidzjan (4-1) en Estland (2-1) en dat telkens in een andere formatie deed – eerst 4-4-2 en daarna 4-3-3 – is het nog afwachten hoe de bondscoach het tegen Oostenrijk zal aanpakken. Er zijn verschillende mogelijkheden. Maar één ding staat vast: het is toch weer rekenen op Romelu Lukaku.