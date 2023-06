Rusland geeft ongewild toe dat Oekraïne aan terrein wint

Het Russische leger heeft waarschijnlijk terrein verloren in de strijd om het zuidelijke front van Oekraïne. Dat is op te maken uit een uitspraak die het ministerie van Defensie donderdag deed. Het is de eerste keer dat Rusland een verlies van grondgebied – onrechtstreeks – toegeeft.

In de regio Vremivka “vinden de meest actieve gevechten plaats in de districten Rivnopil en Oerozjajin”, gaf het Russische ministerie van Defensie toe. In de afgelopen 24 uur zou Rusland daar naar eigen zeggen vijf aanvallen hebben afgeslagen. Vremivka ligt ongeveer meer dan tien kilometer ten noorden van de versterkte frontlijn. Dat er net in dat gebied wordt gevochten, betekent waarschijnlijk dat de Russische linies een paar kilometer zijn teruggetrokken naar het zuiden en het oosten.

Begin juni ging het Oekraïense tegenoffensief van start. Kiev zegt dat het al een handvol steden en ongeveer honderd vierkante kilometer heeft bevrijd. Rusland heeft dat steeds stellig ontkend. Als Oekraïne vooruitgang boekt in de regio, dan zou het leger de landbrug verbreken die het Russische grondgebied verbindt met de Krim. Dat zou een grote tegenslag zijn voor Rusland.