Vier doden en twee gewonden bij beschietingen op overstroomd gebied in Oekraïne

In de overstroomde regio nabij Cherson zijn volgens de Oekraïense autoriteiten vier mensen gedood door Russische beschietingen. Twee anderen, van 69 en 86 jaar oud, raakten gewond, deelde het militaire bestuur mee. Door de vernieling van de Kachovka-stuwdam op 6 juni staat de hele regio onder water.

Donderdag had de chef van het militaire bestuur, Oleksandr Prokudin, al aan de kaak gesteld dat de Russische aanvallen voortduren op het overstroomde gebied dat door Oekraïne gecontroleerd wordt. De reddingsoperaties verlopen sinds de eerste dag onder aanhoudende Russische beschietingen, aldus Prokudin. Woensdagavond raakten twee vrijwillige reddingswerkers, onder wie een buitenlander, gewond door Russisch artillerievuur.

Het water in het overstroomde gebied blijft ondertussen zakken, melden de hulpdiensten ter plaatse. Volgens de Oekraïense staf die zich met de gevolgen van de watersnood bezighoudt, daalde het waterpeil bij Cherson sinds donderdag met ongeveer 25 centimeter tot 1,67 meter. Wel staan nog 30 dorpen onder water, waarvan negentien in het gebied dat Rusland in handen heeft, zei de crisisstaf op Telegram.