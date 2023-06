Oostenrijk heeft geen schrik van de Rode Duivels: “Wij hebben de kwaliteiten om in Brussel te winnen”

Een vol Koning Boudewijnstadion en de Rode Duivels die na de komst van bondscoach Domenico Tedesco en knappe zeges tegen Zweden en Duitsland een nieuw elan beet lijken te hebben: je zou voor minder voorzichtig zijn. Maar Oostenrijk, dat met zes op zes op kop staat in de EK-kwalificatiegroep van de Rode Duivels, zegt geen schrik te hebben en spreekt met opvallend veel zelfvertrouwen. “We moeten zorgen dat we ze onder druk kunnen zetten”, zegt bondscoach Ralf Rangnick.

Ze gaan in België vol voor de drie punten. Dat zei Rangnick voor het vertrek met de nationale ploeg van Oostenrijk richting Brussel.“Maar daarvoor zullen we een topprestatie nodig hebben. We moeten zorgen dat we ze niet in hun spel laten komen, dat we ze onder druk kunnen zetten, de bal kunnen afpakken en dan meteen zelf ook tot kansen kunnen komen. Deze ploeg heeft al bewezen dat het dat kan tegen teams die bovenaan de wereldranglijst staan.”

Zijn kapitein David Alaba, die zaterdag tegen België zijn honderdste interland speelt, trad hem bij. “Wij gaan naar daar voor de drie punten. Natuurlijk heeft België zich al langer op de kaart gezet als sterke ploeg. Ze hebben jongens met individuele klasse die wedstrijden kunnen beslissen. Ze tonen al jaren dat het terecht is waar ze staan (vierde op de FIFA-ranking, red). Maar wij geloven dat we de kwaliteit hebben om in Brussel te winnen. Die honderdste cap? Dat is een bijzonder aantal, al moet ik toegeven dat ik er niet zoveel bij heb stilgestaan.”

Op het veld zal Alaba Real Madrid-ploegmaat Thibaut Courtois tegenkomen. “Hij is op de lijn heel sterk en met zijn lengte heel goed in de lucht. Hij heeft gewoon alles wat je nodig hebt als doelman”, vertelde Alaba. “Op dit moment is hij de beste keeper ter wereld. Dat heeft hij mij ook getoond in de voorbije twee jaar dat ik met hem samenspeel.”