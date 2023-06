“Putdeksel viel op zijn hoofd, ik was in paniek”: Jef V.O. blijft volhouden dat dood van zijn huisbaas Paul Boeye een ongeluk was

Antwerpen, Gierle

“Al die detailkes weet ik niet meer, dat is al zo veel jaar geleden. Maar het was een ongeluk. Paul had een geluid gehoord in de pomp, vroeg of ik hem kon helpen om de putdeksel eruit te halen. Hij lag op zijn buik om de pomp te controleren en toen viel die deksel om, op zijn hoofd”, verklaarde Jef V.O. op de eerste dag van zijn assisenproces over de zogenaamde putdekselmoord. Meer dan zes jaar na de feiten, moet de assisenjury over ruim een week beoordelen of Paul Boeye vermoord werd of dat zijn dood een ongeluk was.