‘Pentagon Papers’-klokkenluider Daniel Ellsberg (92) overleden

De Amerikaanse vredesactivist Daniel Ellsberg is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie. Ellsberg had in 1971 de ‘Pentagon Papers’ omtrent de oorlog in Vietnam in de openbaarheid gebracht, en wordt beschouwd als dé oerklokkenluider.

Ellsberg had in maart aangekondigd dat hij leed aan ongeneeslijke pancreaskanker, ervoor had gekozen om geen chemotherapie te ondergaan, en nog slechts drie tot zes maanden te leven had. “Hij heeft niet geleden, en werd omringd door zijn geliefde familie”, aldus zijn vrouw en kinderen in een persbericht.

Pentagon Papers

Ellsberg had in de jaren zestig als defensieanalist bij het Pentagon toegang tot duizenden geheime documenten, waaruit bleek dat verschillende Amerikaanse presidenten bewust hadden gelogen over de Vietnamoorlog. Uit het dossier bleek dat de regering wist dat de oorlog in Vietnam niet kon worden gewonnen, en dat er veel meer slachtoffers waren dan er openlijk werd toegegeven. Ellsberg speelde de documenten – de zogeheten ‘Pentagon Papers’ – daarop door aan de New York Times en tal van andere kranten.

De Amerikaanse regering opende daarop de jacht op de klokkenluider, en probeerde Ellsberg achter de tralies te krijgen. Aan de rechter die zich over de zaak moest buigen, werd zelfs een functie als FBI-directeur aangeboden. Uiteindelijk werden de beschuldigingen van spionage, samenzwering, en het stelen van overheidsdocumenten, waarvoor hij 115 jaar celstraf riskeerde, geseponeerd wegens “grof gedrag van de overheid”.

Ellsberg kreeg in 2016 nog een vredesprijs in het Duitse Dresden. Hij verklaarde toen dat hij spijt had dat hij destijds niet eerder met de documenten naar buiten was gekomen. Hij benadrukte ook dat huidige klokkenluiders als Edward Snowden en Julien Assange niet als verraders mogen worden aanzien, maar als “patriotten met idealen” die daarvoor een hoge prijs betalen.

