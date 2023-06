‘Braziliaanse Escobar’ overgeleverd aan België, meldt Hongaarse politie

De 60-jarige Sergio Roberto de Carvalho “werd donderdag aan België uitgeleverd in overeenstemming met de hoogste veiligheidsnormen”, zei de politie in een verklaring. Op de website van de politie is een video te zien waarop de crimineel onder zware beveiliging wordt overgebracht vanuit een gevangenis in Boedapest naar de luchthaven, waar hij aan boord ging van een vliegtuig van het Belgische leger.

‘Braziliaanse Escobar’

Sergio Roberto De Carvalho werd sinds november 2020 gezocht na de inbeslagname in Brazilië van “meer dan 100 miljoen dollar van de criminele organisatie die hij leidde”, aldus de Braziliaanse federale politie. Interpol meldde op 22 juni 2022 dat De Carvalho was opgepakt in Boedapest. Daarop vroeg Brazilië de overlevering.

De Carvalho is volgens het Hongaarse gerecht “één van de belangrijkste distributeurs van drugs uitgevoerd van Brazilië naar Europa”. Ook de Verenigde Staten hadden een internationaal aanhoudingsbevel afgekondigd tegen de man, een Belgische onderzoeksrechter vaardigde een Europees aanhoudingsbevel uit.

De Belgische vraag tot overlevering had mogelijk te maken met een grote actie tegen drugssmokkel van Brazilië naar Europa in november 2020. Later kan de ‘Braziliaanse Escobar’ eventueel nog naar de VS of Brazilië worden overgedragen op basis van uitleveringsverzoeken.