Nog maar pas te verkrijgen en al bijna uitverkocht: Nederlanders lopen storm voor Westvleteren-bier

Het is zondag Vaderdag in Nederland en veel papa’s zullen dit jaar eens geen eau de toilette of een boekenbon krijgen, maar Westvleteren. Want sinds deze week is het meest gegeerde bier ter wereld te koop – én al zo goed als uitverkocht – bij onze noorderburen.

De blonde is uitverkocht, van de donkere zijn er nog een paar flesjes over. Het trappistenbier Westvleteren is sinds deze week ook te koop in Nederland, niet per bak maar per flesje. Maximaal 8 flesjes per persoon, zo staat op een briefje in de slijterij van Natasja Pakker in Terneuzen. En het gaat hard met de verkoop, zo blijkt. Omdat het trappistenbier eindelijk te koop is tegen een redelijke prijs.

Tot hier toe was Westvleteren voor particulieren uitsluitend te koop aan de abdijpoort in Westvleteren, in het nabijgelegen ontmoetingscentrum In de Vrede, of online te bestellen (maximaal 24 flesjes). Bijkomend is nu dat ook de Nederlandse markt wordt bevoorraad.

En daar hebben de monniken zo hun reden voor. “Het heeft niets te maken met het verder commercialiseren”, zegt de woordvoerder van de abdij. “Ze gaan ook geen extra trappist brouwen. Ze willen alleen biersmokkelaars stokken in de wielen steken.”

Tot 15 euro voor een flesje, zo veel wordt er soms in Nederland gevraagd voor Westvleteren. Smokkelaars komen hier een krat kopen en verkopen de flesjes daar met megawinsten. Daarom hebben de monniken beslist jaarlijks 240.000 flesjes Westvleteren op de Nederlandse markt te brengen.”

Want die woekerpraktijken staan lijnrecht tegenover de waarden van de monnikengemeenschap. De broeders willen namelijk dat zo veel mogelijk mensen van hun trappistenbieren kunnen genieten aan een normale, eerlijke prijs.

Elke verkoper in Nederland vraagt wat hij wil. Maar als hij te fel van de richtprijs (4,90 euro voor een Westvleteren 8 en 12 en 3,99 euro voor een blonde) afwijkt, wordt hij geschrapt van de distributielijst. Wie daar opstaat, zal vanaf nu geregeld een honderdtal flesjes krijgen.

“Er wordt niet meer trappist gebouwen en op verzoek van de abdij zal de Nederlandse importeur er ook op toezien dat de slijterijen die Westvleteren mogen verdelen, zich niet bezondigen aan het toepassen van woekermarges of verkoop aan horeca, webshops of retail. Anders stopt het”, zegt de woordvoerder van de abdij.

