“Sterkste schouders moeten zwaarste lasten dragen”: ACV voert druk op regering op om vermogensbelasting in te voeren

De federale regering houdt dit weekend een conclaaf over de fiscale hervorming, en vakbond ACV voert de druk al meteen op. De christelijke bon wil de lagere lonen meer voordeel geven én een vermogensbelasting.

De topministers van de federale regering zitten het hele weekend samen voor een eerste grondige bespreking van de fiscale hervorming. Deze week temperden de werkgeversorganisaties Voka en VBO nog de verwachtingen: ze vinden dat er geen geld is om werknemers veel extra nettoloon te geven, wat de essentie van de fiscale hervorming zou zijn. Vakbond ACV staat daar lijnrecht tegenover en voert de druk op om de belastingen grondig te hervormen. “De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten gaan betalen”, zegt nationaal secretaris Koen Meesters. “Het is essentieel dat de hoge belastingdruk op inkomens uit arbeid verschuift naar vermogen.”

De vakbond schuift vijf prioriteiten naar voren voor de fiscale hervorming. Ze willen dat de verlaging van de lasten op arbeid vooral de lagere en de middenklasse ten goede komt. Fiscaal expert Ive Rosseel van de ACV studiedienst heeft berekend dat een verregaande lastenverlaging voor de hogere lonen net een negatief effect kan hebben op de werkzaamheidsgraad, wat een gecibleerde aanpak in hun ogen rechtvaardigt. Daarnaast vindt de vakbond dat er een serieuze stap naar een betere belasting op vermogens moet komen. Evident wordt dat niet, in ons land bestaat er niet zoiets als een ‘vermogenskadaster’, wat het moeilijk maakt iemands exacte vermogen in kaart te brengen. Ook wil ACV dat de vlucht van de personenbelasting naar de vennootschapsbelasting wordt aangepakt. Daarnaast leggen ze bijkomende milieutaksen op tafel en pleiten ze voor het opvoeren van de strijd tegen fiscale fraude.