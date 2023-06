“Elke dag frietjes” nog niet geschrapt in helft hogescholen en universiteiten

Niet élke dag frietjes of kroketten aanbieden in het restaurant: het is een van de kwaliteitscriteria voor hogescholen en universiteiten. Maar amper de helft houdt zich daaraan.

In heel wat kantines en studentenrestaurants van de Vlaamse hogescholen en universiteiten kan je nog altijd elke dag terecht voor frietjes of kroketten. Van de 22 zijn er vier die het nooit aanbieden, en twee waar het maar één keer per week op het menu staat. Elders is het nog vaker en bij acht zelfs elke dag.

Er is op dat vlak in drie jaar tijd nauwelijks vooruitgang geboekt. Dat blijkt uit de Preventiepeiling van het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vereniging tegen Alcohol en andere Drugsproblemen, die ook in 2019 al eens het gezondheidsbeleid van het hoger onderwijs doorlichtten.

Studenten aansporen om niet te lang aan een stuk stil te zitten, daar slaagt zelfs maar een minderheid van de hogescholen en universiteiten in. Zes instellingen voorzien hoge tafels in de leslokalen en er zijn er amper twee met schriftelijke afspraken om minder lang stilzitten te stimuleren.

“Op het vlak van mentaal welbevinden is er sinds de coronacrisis vooruitgang geboekt”, zegt minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). “Wat het stilzitten betreft, is er beterschap mogelijk. Door studenten aan te moedigen op tijd en stond eens recht te staan zeker in de blokperiode, of in sta-tafels te voorzien, kan je op een eenvoudige wijze een beleid rond minder lang stilzitten organiseren.” (kba)