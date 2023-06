Hier is Domenico Tedesco. En daar gaat Eden Hazard. Het moet het tegen Oostenrijk een welkomst- én afscheidsfeestje worden in het uitverkochte Koning Boudewijnstadion. Dat zijn de Duivels aan het publiek verplicht. “Maar als we niet winnen, gaan we niet vieren”, zegt bondscoach Domenico Tedesco.