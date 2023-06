EK KWALIFICATIES. Engeland geeft Malta van Teddy Teuma pak slaag, Frankrijk wint op spaarmodus in Gibraltar

Het seizoen loopt stilaan op z’n einde, maar eerst is er nog een stevige portie interlandvoetbal. Vrijdagavond stonden de eerste EK-kwalificatiewedstrijden van deze interlandperiode op het programma. Onder meer Frankrijk, Engeland en Denemarken kwamen in actie. Een overzicht.

Groep B

Gibraltar-Frankrijk 0-3

Griekenland-Ierland 2-1

Het had iets meer mogen zijn van de Fransen op het veld van de nummer 201 (van de 203) op de FIFA-ranking. Na drie minuten zette Olivier Giroud de 0-1 op het bord, op slag van rust verdubbelde Kylian Mbappé de score vanop de stip en diep in de tweede helft zorgde een owngoal nog voor de 0-3. En daar bleef het bij. In de stand van groep B staat Frankrijk met het maximum van de punten (9) aan de leiding. Griekenland is tweede met zes punten.

Kylian Mbappé scoorde vanop de stip. — © AP

Groep C

Malta-Engeland 0-4

Noord-Macedonië-Oekraïne 2-3

Zoals verwacht geen Manchester City-spelers aan de aftrap bij Engeland. Jack Grealish en co. mochten rusten na hun feestweek. Wél aan de aftrap: Alexander-Arnold, die verrassend het nummer 10 droeg en op het middenveld speelde. Hij bedankte met een heerlijke goal van afstand. Strafschoppen van Harry Kane, Callum Wilson en een owngoal zorgden voor de andere goals. Bij Malta speelde Teddy Teuma (Union) 90 minuten mee. Engeland is leider in de groep met het maximum van de punten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Alexander-Arnold schitterde als nummer 10. — © REUTERS

Union-kapitein Teddy Teuma had een moeilijke avond. — © AP

Groep D

Letland-Turkije 2-3

Wales-Armenië 2-4

Turkije komt (voorlopig) aan de leiding van groep D met 6 op 9 na de zege in Letland. Kroatië telt vier punten, maar heeft wel nog een wedstrijd minder gespeeld.

Cengiz Ünder van Olympique Marseille scoorde voor Turkije. — © AP

Groep H

Finland-Slovenië 2-0

Denemarken-Noord-Ierland 1-0

San Marino-Kazachstan 0-3

De Denen speelden niet hun beste wedstrijd en scoorden amper één keer tegen Noord-Ierland, helemaal op het einde kregen ze zelfs nog de gelijkmaker binnen, maar die werd afgekeurd. Andreas Skov Olsen (Club Brugge) stond in de basis. In de stand zijn de Denen gedeeld eerste met Kazachstan, dat in maart verrassend won van Denemarken.

© AP

Groep I

Andorra-Zwitserland 1-2

Wit-Rusland-Israël 1-2

Kosovo-Roemenië 0-0

Zwitserland blijft met het maximum van de punten aan de leiding na een zuinige zege op het veld van kneusje Andorra.