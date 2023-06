Amerikaanse militair Jack Teixeira (21) formeel aangeklaagd voor lekken Pentagon-documenten

Een federale jury in Boston legt hem zes strafbare feiten ten laste, zo bevestigt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Teixeira werd op 13 april door de FBI in Massachusetts opgepakt, nadat er een klacht tegen hem was ingediend. Sindsdien bleef de 21-jarige militair – om veiligheidsredenen – opgesloten.

© AP

“Teixeira wordt beschuldigd informatie te hebben doorgespeeld aan gebruikers van een sociaal mediaplatorm (Discord, red.), waarvan hij wist dat die ze niet mochten ontvangen”, aldus de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland. Het gaat om informatie die de nationale veiligheid van de VS in gevaar zou brengen, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Teixeira, die op de legerbasis in Cape Cod werkte als IT-specialist, riskeert voor elke aanklacht tot tien jaar cel als hij veroordeeld wordt.

Het gaat om het grootste lek in jaren: de affaire bracht Washington in verlegenheid en deed vragen rijzen over de beveiliging van bepaalde informatie.

