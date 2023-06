Amerikaan bij wie als eerste autisme werd vastgesteld is overleden

De eerste persoon bij wie autisme werd vastgesteld en die daarom bekendstond als “Case 1”, is overleden. Dat melden diverse Amerikaanse media. Donald Triplett, uit de zuidelijke Amerikaanse staat Mississippi, was 89 jaar.

Triplett werkte 65 jaar lang bij een bank in het stadje Forest in Mississippi. “Hij zat in zijn eigen wereld, maar als je hem twee getallen van drie cijfers gaf, kon hij ze sneller vermenigvuldigen dan je het antwoord op een rekenmachine kon krijgen,” zei de CEO van de bank over Triplett tegen de lokale omroep WLBT-TV.

De diagnose autisme van Triplett kwam voort uit een gedetailleerde brief van 22 pagina’s die naar een onderzoeker van de Johns Hopkins-universiteit in Baltimore werd gestuurd met observaties van zijn ouders over zijn aanleg en gedrag. De brief blijft een belangrijk referentiedocument voor mensen die de stoornis bestuderen.

Oliver Triplett, de neef van Triplett, vertelde de krant The times-Picayune dat het verhaal van zijn oom hoop biedt aan ouders van kinderen die anders zijn. “Heel Forest steunde Don en accepteerde hem’, zei hij. “Het geeft mensen met kinderen op verschillende niveaus van het spectrum hoop dat hun kinderen een gelukkig en vol leven kunnen leiden.”

Triplett hield van zijn werk, maar genoot ook van zijn vrije tijd. Daarin golfde hij veel en reisde hij graag naar exotische bestemmingen, aldus de krant.