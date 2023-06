Hogere termijnrente voor rijke klanten: “Voor hen doen we iets meer”

Op een termijnrekening zet men zijn geld voor een bepaalde periode vast tegen een vooraf bepaald tarief. Netto bieden die rekeningen nu een gemiddelde rente van 1,85 procent, tegen gemiddeld 0,40 procent voor een spaarboekje.

Vooral grote spaarders blijken vlot zo’n termijnrekening tegen aantrekkelijke tarieven te kunnen openen, schrijft De tijd. Zij kunnen makkelijker betere voorwaarden krijgen omdat banken vaak hopen dat ze later ook zullen betalen voor andere diensten, zoals beleggingsadvies. Dat kan leiden tot grote prijsverschillen. KBC afficheert nog altijd een rente van 0,01 procent voor een termijnrekening. “Maar voor trouwe klanten met een diverse portefeuille doen we meer”, zegt een kantoorhouder van KBC Private Bank in de krant.

De grootbanken doen ook geen moeite om hun termijnrekeningen in de kijker te zetten. Wie tarieven wil vergelijken, krijgt de raad een afspraak te maken voor een kantoorbezoek. Bij Belfius kan men online geen termijnrekening openen.