Nog 6 personen kritiek na dodelijk ongeval dat 15 levens eiste in Canada

Na het zware verkeersongeval in Canada, waarbij donderdag vijftien mensen om het leven kwamen, bevinden zich nog altijd zes mensen “tussen leven en dood”.

De botsing tussen een vrachtwagen en een minibus met bejaarden aan boord, vond donderdagmiddag plaats in de provincie Manitoba, in centraal Canada. De twee voertuigen botsten op een kruising van twee snelwegen. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het busje geen voorrang zou hebben verleend aan de vrachtwagen. “Het onderzoek is nog gaande, om de verantwoordelijkheid vast te stellen”, verklaarde Rob Lasson van de politie van Manitoba vrijdag.

De chauffeur van de minibus raakte eveneens gewond en kon nog niet worden ondervraagd.

De minibus werd tientallen meters meegesleurd en vloog in brand. Het voertuig is helemaal vernield, waardoor ook de identificatie van de slachtoffers erg moeizaam verloopt. De vijftien dodelijke slachtoffers, dertien vrouwen en twee mannen, waren tussen 58 en 88 jaar. Ze zijn allemaal afkomstig uit het stadje Dauphin, dat zo’n 8.000 inwoners telt. Volgens de burgemeester is de gemeenschap “in schok”. “Iedereen kent wel iemand die aan boord van de bus was”.

Het verkeersongeval is één van de zwaarste in de geschiedenis van Canada.