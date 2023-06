25 scholieren gedood bij rebellenaanval in Oeganda

Bij een aanval op een school in Oeganda zijn volgens lokale media 25 scholieren omgekomen. Er vielen ook acht gewonden, en er is sprake van ontvoeringen.

De autoriteiten vermoeden dat de aanval het werk is van rebellen van het ADF (Allied Democratic Forces), een militie die gelinkt is met de Centraal-Afrikaanse afdeling van terreurbeweging Islamitische Staat.

De aanval vond vrijdagavond plaats in een middelbare school in Mpondwe, in het zuidwesten van Oeganda, bij de grens met Congo.