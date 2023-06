Natuurhistorisch museum van Londen ontdekt nieuwe dinosaurussoort

Een nieuwe dinosaurussoort is ontdekt. — © Stuart Pond/NHM/PA

Op het Britse eiland Wight zijn de resten van een nieuwe dinosaurussoort ontdekt door het natuurhistorisch museum van Londen. De soort is vernoemd naar de paleontoloog van het museum.

Nienke Wensveen Bron: The Guardian

De resten werden al in de jaren ‘80 opgegraven, maar toen werd gedacht dat het om de al ontdekte soort polacanthus ging. “Maar uit onderzoek blijkt nu dat onder meer de wervels en bekken en ook een deel van het pantser anders zijn”, klinkt het bij het natuurhistorisch museum van Londen.

De dinosaurus is een soort van de plantenetende ankylosaurus. Zijn resten werden gevonden op de zogenaamde Wessex Formation, een geologisch kenmerk dat 66 tot 145 miljoen jaar oud is. Zijn wetenschappelijke naam is Vectipelta barretti, een vernoeming naar paleontoloog Paul Barrett van het museum.

“Ik ben gevleid en erg blij dat ik op deze manier erkend ben”, zegt hij tegen The Guardian. “Zeker omdat mijn eerste onderzoek ook over een gepantserde dinosaurus in het natuurhistorisch museum ging.”