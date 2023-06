Auto over de kop bij spectaculair ongeval op A12 in Willebroek: inzittende gewond, tweede persoon in wagen blijkt onvindbaar

Op de A12 in Willebroek is zaterdagmorgen een spectaculair ongeval gebeurd. De bestuurder verloor de controle over zijn stuur, raakte een verlichtingspaal in de middenberm en ging uiteindelijk over de kop. Een inzittende werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat er ook sprake was van een tweede inzittende kwam de politiehelikopter ter plaatse, maar de persoon was onvindbaar.

De hulpdiensten werden kort voor 8u opgeroepen voor een verkeersongeval op de A12 in Willebroek. De bestuurder van een wagen die in de richting van Antwerpen en Boom reed, verloor om een nog onduidelijke reden de controle over zijn stuur. Hij raakte een verlichtingspaal in de middenberm, ging aan het slingeren, raakte ook nog een verkeersbord en ging uiteindelijk overkop.

De wagen belandde uiteindelijk op zijn dak. — © Frank Boelens

Een inzittende raakte gewond, maar kon wel zelf uit het wrak kruipen. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of het om de chauffeur van de wagen gaat. Ooggetuigen spreken namelijk van twee inzittenden.

Er kwam een politiehelikopter ter plaatse om na te gaan of er iemand uit het voertuig werd geslingerd, maar de tweede inzittende bleek onvindbaar. Mogelijk sloeg de persoon op de vlucht, of zat er toch maar een iemand in de wagen.

Met een politiehelikopter werd er gezocht naar een eventuele tweede inzittende. — © Frank Boelens

Door het ongeval was de A12 een tijdlang volledig versperd. Het verkeer moest de A12 verlaten via de uitrit Willebroek-Zuid. Het Vlaams Verkeerscentrum riep het verkeer over langere afstand tussen Brussel en Antwerpen op om via de E19 te rijden.