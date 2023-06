VRT-radiostem Ward Bogaert krijgt vreemd telefoontje van politie: “Neemt uw dochter Rilatine?”

“Neemt uw dochter Rilatine?” Die opmerkelijke vraag stelde de politie eind maart - via de telefoon - aan VRT-radiomaker Ward Bogaert. Neen, was het antwoord. Maar waarom wilde de politie dat weten?

Rilatine is geneesmiddel dat bedoeld is voor mensen met AD(H)D, maar is ook erg populair bij studenten omdat het kan helpen om je beter te concentreren. De dochter van Ward Bogaert neemt het nooit, maar toch werden er met behulp van een foto van een ziekenfondsklevertje op haar naam al liefst 79 dozen afgehaald bij verschillende apotheken, zo kreeg de VRT-radiomaker in maart te horen.

Rijksregisternummer

Hoe de dader(s) aan de foto geraakt zijn, is nog niet duidelijk. Mogelijk werden ze uit een brievenbus van het ziekenfonds gestolen en vervolgens gefotografeerd. Hoewel je in principe normaal gezien je identiteitskaart moet tonen om een medicijn op te halen, rook geen enkele van de betrokken apotheken (een tiental) blijkbaar onraad. “Eigenlijk hebben we altijd een identiteitskaart nodig, maar voor een handgeschreven voorschrift is het rijksregister voldoende”, zegt apotheker Sophie Peeren uit Gent aan VRT. Dat rijksregisternummer staat op je identiteitskaart, maar ook op je klevers van het ziekenfonds. “Voor stimulerende of verdovende middelen zouden we er eigenlijk beter van uitgaan dat we echt de identiteitskaart nodig hebben.”

Uit navraag van Bogaert zou blijken dat er van minstens twee andere personen gegevens misbruikt werden, al lijkt niemand een idee te hebben van hoeveel valse voorschriften er op dit moment in omloop zijn. In 2019 schatte het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) nog dat er ongeveer elke drie dagen één vals (papieren) voorschrift werd ontdekt. Recentere cijfers zijn er niet.

Omdat één apotheker toch dacht dat er iets niet pluis was, contacteerde hij de politie, waarna het parket van Leuven werd ingeschakeld. Intussen blijkt de zaak echter geseponeerd, bij gebrek aan informatie. “Er zijn geen camerabeelden, de dader is dus onmogelijk om te identificeren”, aldus parketwoorvoerster Sarah Callewaert. Ondertussen zou er wel een link gelegd zijn met gelijkaardige feiten in Antwerpen.