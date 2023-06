8 mensen bezweken onder Mexicaanse hittegolf

Van 14 april tot 12 juni bezweken zeven mensen aan een zonneslag en één aan uitdroging, aldus de regering. Drie mensen stierven in de oostelijke staat Veracruz, twee in de zuidoostelijke staat Quintana Roo, twee in de noordelijke staat Sonora en één in het zuidelijke Oaxaca.

In zowat alle 32 deelstaten van Mexico worden dezer dagen temperaturen van meer dan 30 graden Celsius gemeten. In verscheidene staten stijgt het kwik zelfs boven 40 graden Celsius uit. Meteorologen vrezen dat de huidige hittegolf bovendien nog tien tot vijftien dagen kan duren.

In de hoofdstad Mexico zijn april en mei doorgaans de warmste maanden. Deze week worden er temperaturen tot 35 graden Celsius gemeten. Vanwege de drukte en de uitlaatgassen is de lucht in het centrum ook erg benauwd.

In het noordoostelijke Monterrey geeft de thermometer 40 graden Celsius aan. Hulpdiensten delen er bekertjes fris water uit aan voetgangers. In vele huizen is de waterdruk verminderd en er zijn regelmatig stroomonderbrekingen door het toegenomen gebruik van airconditioning.

De regering van de staat Nuevo Leon, waar Monterrey ligt, grijpt naar drastische maatregelen. De kinderen volgen de lessen grotendeels online en gaan slechts twee uur per dag naar school om blootstelling aan de zon te vermijden.